FC Nantes : Gourvennec prend une grosse claque d’Aristouy !

FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes reste à la peine en ce début d'année et après un bon match nul à Reims (0-0), sa défaite contre le RC Lens (0-1) n'a pas arrangé ses affaires. Les Canaris ne comptent que 3 points d'avance sur le FC Metz, 16e et actuel barragiste. La greffe Gourvennec a du mal à prendre et ses résultats sont nettement moins bons que ceux dee son prédécesseur Pierre Aristouy, comme le souligne l'insider Emmanuel Merceron.

1,15 point par match pour Aristouy, 0,57 pour Gourvennec...

"Sur les 7 premiers matchs de la saison, l'ancien coach prend 1,15 point par match, quand le nouveau coach, en prend 0,57. Cela dit, j'espère qu'il va enchainer, et rendre tout cet énervement ridicule car là, il devient indéfendable tout autant que le choix de Franck Kita devient toujours plus incompréhensible."

