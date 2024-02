FC Nantes : Gourvennec tient déjà deux renforts pour le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

A la peine depuis sa prise de fonctions, Jocelyn Gourvennec s'est offert un peu de répit le week-end dernier avec le match nul ramené de Reims (0-0), mais le FC Nantes reste en manque de points et ne devra pas se rater samedi en recevant Lens, qui reste sur un succès à Toulouse (2-0).

Castelletto et Mohamed de retour

Pour ce rendez-vous, les Canaris pourront compter sur deux joueurs rentrés de la CAN : Jean-Charles Castelletto et Mostafa Mohamed. Le Camerounais est attendu à l'entraînement dès ce mercredi, et l'attaquant égyptien fera son retour jeudi. Le FC Nantes compte encore deux qualifiés pour les quarts de finale, Moses Simon (Nigeria) et Samuel Moutoussamy (RD Congo).

