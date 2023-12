FC Nantes : Gourvennec veut se servir de Brest pour viser le haut du classement

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Comment remédier au statut de plus mauvaise défense de L1

"Le meilleur moyen de bien défendre et d'être hermétique est de mieux utiliser le ballon. Les animations défensives et offensives sont liées, ce sont des vases communicants et ça demande d'être très précis. On a joué le premier et le deuxième. C’était difficile forcément. Mais je trouve que l'on a été cohérents. Les joueurs ont bien appliqué les consignes. On a osé face à Nice ou au Parc. Cela a donné deux prestations intéressantes."

Il vise le haut du classement

"J'ai envie qu'on se fasse aspirer par le haut au classement. Brest en est un bel exemple. Compte tenu de notre effectif, on doit être capable de faire des matches comme face à Paris ou Nice sur la durée. Brest est 5e en étant installé en haut depuis le début de la saison. C’est tout sauf le fruit du hasard. C’est une équipe cohérente. Ils sont en confiance : c’est une équipe complète. Je ne suis pas surpris de leur début de saison."

"Je sens Alban bien dans ses baskets"

Il renvoie le compliment à Alban Lafont

"Je trouve Alban Lafont très bien, appliqué, serein, il va à l'essentiel, ce qu'il fait c'est net. Il a beaucoup de présence et il fait un sans faute contre Nice et Paris. Je le sens bien dans ses baskets"

