FC Nantes : énorme coup dur pour Gourvennec avant Reims

Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le vestiaire nantais sonne bien creux depuis la CAN. En effet, les Canaris ont perdu 5 joueurs depuis le début de la compétition de l’autre côté de la Méditerranée. Mais Nantes n’est pas au bout de sa peine, puisque deux blessés supplémentaires viennent s’ajouter à cette liste déjà bien fournie.

7 absents pour Reims

Sur ces 7 absents, 4 sont actuellement en Côte-d’Ivoire pour la CAN : Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Moses Simon (Nigéria), Mostafa Mohamed (Égypte) et Samuel Moutoussamy (RDC). Qualifiés pour les 8e de finale avec leur sélection, ils ne reviendront pas avant quelques semaines. Les autres absents sont Ignatius Ganago et Bastien Meupiyou.

Le premier se remet doucement de sa rupture des ligaments croisés, tandis que le second est blessé au genou. Un dernier absent est recensé, en la personne de Bénie Traoré, qui a écopé d’un carton rouge face à Clermont (1-0). Le groupe nantais va donc voir de nouveaux visages arriver pour combler toutes les absences, à deux jours du déplacement à Reims.

Comme contre Laval, le FC Nantes compte sept absents pour affronter le Stade de Reims #FCNantes https://t.co/N7KAFEV8LX — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) January 26, 2024

