FC Nantes : grosse frayeur pour Andy Delort au Qatar

Au Qatar depuis son départ du FC Nantes l’été dernier, Andy Delort a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 12 rencontres de championnat avec Umm Salal. Et ce samedi face à Al Arabi à l’occasion de la finale de la Coupe des Étoiles du Qatar, l'attaquant a de nouveau fait trembler les filets.

Mais dans la foulée, dix minutes plus tard, il s'est écroulé, victime d'un malaise. Une vive inquiétude a gagné ses coéquipiers, certains pleurant. Mais le buteur de 32 ans a été rapidement pris en charge et il a pu revenir sur le banc en début de seconde période pour assister à la fin de la rencontre. Plus de peur que de mal, donc.

Scary scene in Qatar, as Umm Salal's 🇩🇿Andy Delort collapsed to the ground 10 minutes after he scored a goal 😨💔

We hope and pray that he'll be OKpic.twitter.com/jXD1hBFSRK