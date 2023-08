FC Nantes : Kita a fait une première demande fracassante à Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce n’est plus un secret pour personne, Waldemar Kita n’est pas fan de Pierre Aristouy. À tel point que le président nantais se serait impliqué dans la sélection du groupe qui recevait Toulouse pour la première journée de championnat.

Kita ne voulait pas d’Appuah

Auteur d’une bonne entrée face au LOSC (avec un but refusé pour hors-jeu), Stredair Appuah ne faisait pas partie du groupe face à Toulouse, car selon les informations de Ouest-France, Waldemar Kita aurait demandé à Pierre Aristouy de ne pas le sélectionner afin de faire de la place aux nouvelles recrues brésiliennes. Une demande très surprenante, d’autant plus quand on connaît l’amour du coach nantais pour les jeunes joueurs.

