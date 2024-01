FC Nantes : Kita fait une ultime crasse à Aristouy, les Prud’hommes inéluctables ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Comme révélé par Presse-Océan durant les fêtes, le divorce entre le FC Nantes et Pierre Aristouy se passe très mal et pourrait même aller jusqu’aux Prud’hommes. En effet, l’ancien coach des Canaris a refusé la proposition de reclassement qui lui a été formulée et négocie son départ à l’amiable.

Un gros écart financier entre la proposition du FC Nantes et les demandes d’Aristouy

Dans le podcast « Sans Contrôle », Jean-Marcel Boudard (Ouest-France) a expliqué ce qui coincait aujourd’hui financièrement entre les deux parties : « Pendant tout l’été, Pierre Aristouy était sur le banc avec son salaire de formateur et disposait d’une prime à chaque match officiel où il s’asseyait sur le banc des pros. Pour casser son contrat, il aimerait être payé avec ses primes incluses alors que le club n’est prêt à résilier qu’à son salaire de base ».

Autre point qui agace également Pierre Aristouy : le FC Nantes a ruiné ses chances d’inscription au BEPF puisqu’il lui faut un banc pour pouvoir être éligible à la session qui démarre en mars : « Pour lui, les conséquences sont un peu plus importantes que celles qu’il avait imaginé en août… Mais il ne s’attendait sans doute pas non plus à un licenciement aussi rapide », poursuit le journaliste pour justifier les demandes d’Aristouy et les fortes chances de voir le dossier se finir aux Prud’hommes.

Le voilà le premier PODCAST de l'année ! #FCNantes Aucune résolution de prise par nos journalistes. @JMBoudard et ses tunnels, @pabard et son humour ringard, @SimonReungoat qui bégaie dès qu'il est en difficultés, @dphelippeau, la force tranquille ! https://t.co/i5re73UB5z — Sans Contrôle (@PodcastNantes) January 9, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life