FC Nantes : l'anecdote savoureuse d'Aristouy sur le match du maintien

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce soir-là, la victoire était impérative. Face à Angers et en espérant que l'AJ Auxerre ne remporte pas, dans le même temps, son duel face au RC Lens. On connaît la suite, le FC Nantes s'est finalement maintenu et l'entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, est revenu pour le site officiel sur les instants qui ont précédé la venue des Angevins à la Beaujoire.

"La délivrance à la fin"

Extrait : "Sur ce dernier match, j'ai en effet été sur la pelouse mais je suis sorti moins longtemps que sur les précédents. Je l'ai fait au départ parce que c'était nouveau et je voulais voir l'environnement, tout ce qu'il se passait autour du terrain avant un coup d'envoi. L'atmosphère ? Dès notre arrivée en bus, j'ai ressenti une très belle effervescence et je me suis dit :"Là, ce n'est pas possible, on n'a pas le droit de se manquer". Ça peut paraître un peu prétentieux peut-être mais avant la rencontre, j'avais plutôt un bon feeling, un bon pressentiment. Ce que je n'avais pas forcément eu sur le match précédent à La Beaujoire, face à Montpellier. Ensuite, pendant le match, on a vite marqué et la suite on la connaît, une deuxième période un peu compliquée mais la délivrance à la fin."