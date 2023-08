FC Nantes : l'entraîneur du TFC délivre des bons points aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Avec cette défaite, l'entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, se met dans une position délicate. Peu appréciée du clan Kita, ses jours pourraient être comptés, comme révélé il y a quelques jours par Ouest-France. Le Nantais a déclaré avoir besoin de temps à la suite du match, auprès de ce même quotidien régional. Malgré le revers, l'entraîneur toulousain a souligné les bonnes choses réalisées par le FC Nantes.

Nantes a fait une bonne première mi-temps

Après le match, Carles Martinez Novell s'est montré pragmatique en conférence de presse : « Nantes a fait un gros travail en première mi-temps. On a vu la personnalité de nos joueurs qui ont su reprendre le ballon et contrôler un peu plus les débats. ». Le FC Nantes devra tenter de se remobiliser et de capitaliser sur ses points forts démontrés lors de ce match pour son déplacement à Lille ce dimanche.

Carles Martinez Novell : « Il n’y avait pas que du jaune dans ce stade, on était content de voir ce coin violet (…) Passé par beaucoup d’émotions mais je suis content de cette première. Des fois, j’ai envie d’arrêter le jeu comme au hand ou basket mais ce n’est possible 😅 » pic.twitter.com/dgFzbiZJ4W — Julien Balidas (@JulienBalidas) August 13, 2023

Podcast Men's Up Life