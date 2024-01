FC Nantes : la Coupe de France pour retrouver de "l'adrénaline" ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce ne sera pas une partie de plaisir. Dans un stade de Pau plein comme un oeuf et face à une formation de Ligue 2 qui reste sur une très bonne première partie de saison. Le FC Nantes, si il veut passer le cap des 32es de finale de la Coupe de France, devra donc répondre présent. Et espérer accomplir un parcours aussi brillant que la saison passée et celle d'avant (deux finales consécutives).

"Avec de la pression, on pourrait faire beaucoup mieux"

Face aux médias, Marcus Coco a fait part de sa confiance quelques heures avant la rencontre. Car, selon lui, l'épreuve tant aimée des joueurs de football français peut redonner de l'énergie à tout un groupe. "Il va falloir qu'on soit capable de le reproduire sur cette compétition. C'est peut-être cette adrénaline qui a manqué au groupe sur les derniers matches. Avec de la pression, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais le FC Pau une très bonne équipe de Ligue 2. La seule différence, c'est la division. Sur le terrain, je pense pas qu'il y aura de grandes différences. Ils ont beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1 et ça reste une belle équipe."

