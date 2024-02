FC Nantes : la décision radicale des supporters avant Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La situation n'est pas au beau fixe au FC Nantes. Jocelyn Gourvennec, qui a succédé à Pierre Aristouy sur le banc de touche, ne parvient pas à trouver des solutions avec son effectif. Résultat, les Canaris, 14es au classement, se rapprochent de la zone dangereuse.

Parcage limité

Le week-end prochain, en Ligue 1, le FC Nantes se déplacera sur le terrain de Toulouse. Et ce sera sans ses supporters. En cause, une décision de la Préfecture de la Haute-Garonne qui a décidé de limiter le parcage supporters au Stadium à 150 places seulement. Et, encore plus original..., d'autoriser l'éventuel déplacement en bus, uniquement.

Hors de question, pour les associations de supporters des Canaris, de cautionner de telles décisions. Pas de déplacement, donc.

