FC Nantes : Lafont démarre l'année avec un trophée

L'année 2024 commence plutôt bien pour Alban Lafont ! A peine trois jours se sont écoulés et le gardien du FC Nantes a récolté un trophée. Celui de meilleur Canari du dernier mois de l'année écoulée. Le portier international, qui avait réalisé une très grosse prestation le 2 décembre contre Nice (1-0), pour les débuts de Jocelyn Gourvennec sur le banc, a récolté 41,23% des suffrages.

Un début de saison compliqué

Ce sacre est une belle revanche pour Alban Lafont, qui a connu un été très compliqué et, par ricochets, un début de saison difficile. Il a d'abord eu des envies d'ailleurs, avant de se résigner à rester, faute d'offre intéressante, et de prolonger. Et puis, il a été durement touché lors du premier match contre Toulouse (1-2), ce qui lui a fait manquer les six semaines de compétition suivantes. Mais après ce faux départ, il est donc parvenu à retrouver son meilleur niveau.

𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀.



📉 Avec 41,23% des voix, @AlbanLafont est votre Canari du mois de décembre by @ILIANE_INFO pic.twitter.com/bG6H176IWi — FC Nantes (@FCNantes) January 3, 2024

