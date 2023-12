FC Nantes : le club involontairement impliqué dans une arnaque

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est une histoire assez surréaliste qu'a révélée le responsable du recrutement pour le centre de formation du FC Nantes, Matthieu Bideau, au Parisien : un jeune Albanais de 19 ans prénommé Buna, résidant en Italie, aurait déboursé 1200€ pour venir chez les Canaris y faire un essai. Il s'est présenté à la Jonelière muni d'un courrier à entête du FCN, qui s'est avéré être un faux.

Les clubs pros ne font jamais payer les essais

Selon le quotidien régional, l'Albanais aurait payé 90€ pour faire l'essai et 310€ au titre d'assurances. Il aurait commencé à avoir des doutes après le dernier versement d'argent, quand il n'a plus eu de nouvelles de ses interlocuteurs. Il s'est malgré tout rendu à Nantes, où Bideau a pris le temps de discuter avec lui. Ce dernier a d'ailleurs fait passer le message que les clubs professionnels ne faisaient jamais payer les essais. Et qu'il y avait hélas de plus en plus d'arnaques du genre, les jeunes joueurs prêts à tout pour faire carrière étant hélas très nombreux...

