FC Nantes : le club réagit fermement à l'affaire Mostafa Mohamed

A la lutte pour son maintien en L1 après avoir été étrillé en finale de Coupe de France et avoir changé de coach, le FC Nantes se serait bien passé de cette affaire... Mais Mostafa Mohamed, lors de la journée contre l’homophobie organisée par la LFP,a refusé de prendre part à la rencontre contre le Toulouse FC pour des raisons personnelles. Cela a incité les Canaris a publié un communiqué. Le club explique notamment qu'il a décidé de sanctionner son attaquant égyptien...

Mohamed sanctionné... et menacé

«À ce titre, la Direction du FC Nantes a décidé de sanctionner financièrement l’attaquant égyptien. Le FC Nantes et sa Fondation ont souhaité faire don de cet argent à l’association SOS HOMOPHOBIE qui lutte chaque jour contre l’homophobie et qui saura en faire bon usage afin de lutte contre ce fléau. Le FC Nantes regrette cet épisode et tient à rappeler qu’il continuera à lutter contre toutes formes de discriminations, comme il le fait depuis toujours. Le FC Nantes condamne également avec la plus grande fermeté les menaces émises à l’encontre de Mostafa Mohamed et de sa famille, aussi bien avant la rencontre qu’après» peut-on d’ailleurs lire dans ce communiqué.