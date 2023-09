FC Nantes : la Ligue va frapper très fort après les incidents contre l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes risque gros. À la suite des troubles graves qui se sont produits vendredi à la Beaujoire lors de la réception de l’OM (1-1), L’Équipe annonce que la commission de discipline de la LFP devrait mettre le dossier en instruction demain. Un rapport va être établi avant une convocation des dirigeants nantais d’ici à environ trois semaines et une décision de la commission. Le dossier est chargé avec l’agression d’une famille, dont le fils de 6 ans portait un maillot de l’OM. Cette affaire va être ajoutée aux autres incidents survenus vendredi dans l’enceinte nantaise, comme l’usage d’engins pyrotechniques et l’intrusion, à la 88e minute, d’un supporter sur la pelouse, venu en pleine surface de réparation marseillaise alors que les Canaris avaient une occasion de but.

« La sanction sera forcément sévère »

Le 21 juin dernier, la commission de discipline de la Ligue avait infligé un huis clos total d’un match à l’AC Ajaccio après les incidents survenus le 3 juin lors de la réception de l’OM. « Il ne faut pas forcément en déduire que Nantes, qui a annoncé son intention de porter plainte, sera condamné à un huis clos total. Mais la sanction sera forcément sévère », prédit le quotidien sportif. De quoi mettre encore plus de bâtons dans les,roues de Pierre Aristouy en ce début de saison déjà cahoteux.

