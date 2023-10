FC Nantes : le marathonien de la Ligue 1 est un Canari !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La LFP vient de dresser un premier bilan athlétique de la Ligue 1. Et, surprise, parmi les marathoniens de l'élite, le plus performant est Pedro Chirivella ! Le capitaine des Canaris a parcouru en moyenne 12,16 kilomètres par rencontre ! Non seulement personne n'a fait mieux en championnat de France mais, en plus, l'ancien joueur de Liverpool est le seul à avoir franchi la barre des 12 kilomètres ! Ses deux plus proches poursuivants, Azor Matuziwa (Stade de Reims) et Laurent Abergel (Lorient), sont respectivement à 11,94 km et 11,93 km.

Pièce maîtresse du dispositif d'Aristouy

Cette statistique montre, si besoin en était, l'importance de Chirivella dans le dispositif de Pierre Aristouy. Titularisé à chaque rencontre, l'Espagnol se balade sur tout le terrain pour organiser le jeu, casser celui de l'adversaire et boucher les éventuels trous dans son équipe. L'entraîneur de la Maison Jaune doit prier chaque jour pour que son stratège ne se blesse pas !

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Le marathonien du championnat joue au @FCNantes 🏃‍♂️👀



📌 La réponse 👉 https://t.co/mSPdovrGaO pic.twitter.com/D9q6RTKLfr — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 18, 2023

Podcast Men's Up Life