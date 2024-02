FC Nantes : le terrible constat qui accable Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes regarde désormais clairement vers le bas. Et ne compte plus, à ce jour, que trois petits points d'avance sur l'actuel barragiste, Lorient. Les Canaris, on le sait, n'affrontaient pas l'adversaire idéal pour prendre des points ce week-end : le PSG. Et ils ont, en dépit d'une belle résistance, cédé en seconde période avec une défaite, 2-0.

Dans l'histoire

L'entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui a succédé en cours de saison à Pierre Aristouy, viré, ne brille pas, depuis son arrivée, par ses résultats. Pis, comme le souligne le compte twitter Satsdefoot, il présente le plus mauvais bilan comptable pour ses débuts sur le banc de touche dans l'histoire du club. 7 points pris en 9 matches, la patience des Kita pourrait vite prendre fin...

Jocelyn Gourvennec ne compte que 7 points après ses 9 premiers matchs sur le banc avec le @FCNantes en @Ligue1UberEats soit le plus mauvais début pour un entraineur avec le club canari à ce stade dans l'élite. #FCNPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) February 17, 2024

