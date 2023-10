FC Nantes : le verdict est tombé pour la présence de Centonze contre Montpellier !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Mis à l’écart par le FC Nantes pendant un peu plus d'un mois pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers Pierre Aristouy et son staff, Fabien Centonze a réintégré le groupe nantais depuis lundi dernier.

Pas de Centonze face à Montpellier !

Mais alors qu'il ne serait pas certain de rejouer avec le FCN sous Pierre Aristouy et qu'il pourrait quitter le club des bords de l'Erdre cet hiver ou l'été prochain, le latéral droit français serait toujours blessé au tendon des ischios-jambiers, d'après nos confrères de la Tribune Nantaise, et devrait être forfait pour la réception ce dimanche (15h) de Montpellier, comptant pour la neuvième journée de Ligue 1.

