FC Nantes : les Canaris ont hérité d’un gros coup de pouce avant Clermont

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dans quel état seront les joueurs du FC Nantes demain contre Clermont (15h) ? Seul Jocelyn Gourvennec le sait, lui qui les fait suer à grosses gouttes en stage à Marbella depuis le début de la semaine. En attendant, les bonnes nouvelles sont arrivées de Clermont.

La défense de Clermont est décimée

Comme le fait remarquer Tribune Nantaise, la défense auvergnate sera particulièrement décimée contre les Canaris. Alidu Seidu et le gardien Mory Diaw ont été sélectionnés pour la CAN. L’autre défenseur central Maximiliano Caufriez est suspendu tandis que Stan Berkani et Elbasan Rashani, blessés depuis plusieurs semaines, ne seront probablement pas du déplacement à Nantes.

