FC Nantes : les Canaris victimes d'un scandale face au LOSC ?

La colère n'est pas retombée, de toute évidence. Et les joueurs du FC Nantes, qui sont certes tournés vers le dernier rendez-vous de la saison contre Angers, ne digèrent pas les décisions du corps arbitral lors du match face au LOSC samedi dernier. Notamment ce pénalty donné à retirer alors que le gardien Alban Lafont l'avait détourné.

Au terme de la rencontre, Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain nantais, n'a pas caché ses doutes. Avec des mots forts. "Parfois, le football ne repose pas que sur les footballeurs, les acteurs principaux du match. Ça repose aussi sur des choix d’arbitrage. J’ai regardé les situations à froid dans le vestiaire et on peut très clairement voir que l’arbitre a choisi. Maintenant, c’est en notre défaveur. Je veux bien que les joueurs soient parfois trop impulsifs. Après, c’est une question de compétence. Nous, quand on fait des erreurs, on les prend dans la tronche. Quand on n’est pas bons, on a tout le monde sur notre dos. Quand les arbitres ne sont pas bons, il faut le dire aussi."

Clair, non ?