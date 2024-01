FC Nantes : les propos de Merlin à l'OM lui reviennent en pleine figure

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En tant que natif de Nantes, formé chez les Canaris, dont il était supporter, Quentin Merlin sait que les amoureux de la Maison Jaune entretiennent une grosse rivalité (à sens unique) avec l'OM. Et que chaque départ d'un de leurs joueurs à Marseille fait grincer des dents. Cela n'a pas empêché le piston gauche d'établir ce lundi, pour sa conférence de presse de présentation, une comparaison entre les deux clubs pas du tout à l'avantage du FCN.

"Par contre, à la Beaujoire, pas envie de se mettre K.-O. ?"

"J'ai vu la grande différence entre Nantes et Marseille, a-t-il déclaré. Le stade Vélodrome, c'est extraordinaire, ça me donne envie de finir le match K.-O. Ce n'est que du positif." Des propos qui, évidemment, n'ont pas vraiment plu du côté de la Cité des Ducs. L'insider Emmanuel Merceron s'est ainsi interrogé sur X : "Par contre, à la Beaujoire, pas envie de se mettre K.-O. ?". Heureusement pour Merlin, l'OM ne jouera plus à Nantes cette saison, le match entre les deux clubs en Loire-Atlantique s'était disputé fin août (1-1). Cela laissera le temps aux supporters nantais d'oublier ces propos malheureux...

Par contre à la Beaujoire pas envie de se mettre KO ? 🤔 https://t.co/ISeUIb19H9 — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 29, 2024

