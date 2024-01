FC Nantes : mauvaise nouvelle avant Pau ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Ce soir, le FC Nantes débute son année 2024 par un 32e de finale de Coupe de France sur la pelouse de Pau. Pour les Canaris, il est impératif de démarrer du bon pied, non seulement pour s'offrir une petite aventure dans la doyenne des compétitions hexagonales, mais également pour se rassurer après une fin d'année 2023 très difficile, marquée par trois revers consécutifs (Paris, Brest et Lyon). Le souci, c'est que les Béarnais sont dans une dynamique inverse !

Pau, c'est 10 matches sans défaite en L2 !

Le site La Tribune Nantaise rappelle que le PFC surfe sur une série de dix matches sans défaite en Ligue 2, qui lui vaut de figurer à la 5e place, dans la zone des barrages. Pendant cette série, Pau a tenu tête au leader angevin (4-4) et est notamment allé gagner à Saint-Etienne (2-1). Et ce n'est pas tout ! Les Jaune et Bleu possèdent la deuxième meilleure attaque de L2 avec 33 buts inscrits en 19 matches. Point positif pour les Canaris : la défense paloise est très poreuse avec 30 buts encaissés, deuxième pire bilan de la division !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Pau FC – FC Nantes : les Palois sur une forme étincelante avant la rencontre #FCNantes https://t.co/pFz1hfMdGR — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life