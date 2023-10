FC Nantes - Mercato : Castelletto fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le match face à Strasbourg

"Ça va être un match compliqué contre une équipe difficile à jouer à domicile."

Son tandem avec Cömert

"On communique beaucoup avec Eray Cömert, malgré la barrière de la langue. J'apprécie beaucoup de jouer avec lui. On est un peu similaire dans le jeu."

La recette pour réagir après la défaite contre Rennes

"Il fois parfois un sursaut d'orgueil et ne pas être trop scolaire et tenter des choses. On doit plus sentir les choses, individuellement notamment, pour soulager l'équipe."

"Je suis content d'être à Nantes et de jouer pour le FC Nantes"

Son avenir

"Je suis très serein, je sais ce que je fais, je ne suis pas un menteur, je suis content d'être à Nantes et de jouer pour le FC Nantes."

Propos retranscrits par le compte Twitter France Bleu Loire Océan.

