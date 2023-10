FC Nantes - Mercato : Mollet fait une déclaration d’amour à un autre club de Ligue 1

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Si Moses Simon et Mostafa Mohamed portent l'attaque du FC Nantes depuis le début de la saison, un autre Canari donne satisfaction en la personne de Florent Mollet. Après un passage difficile, l'ancien joueur de Montpellier retrouve son meilleur niveau, à 31 ans. L'ancien Pailladin sera une menace pour ses retrouvailles avec le MHSC, et dans le Midi Libre, il a glissé ce que représente La Paillade à ses yeux...

"J’aurais signé pour jouer toute ma carrière à Montpellier"

« Comme je l’ai toujours dit depuis que je suis parti de Montpellier, j’y ai vécu quatre ans formidables, avec beaucoup de joies, de victoires. J’ai eu le plaisir de côtoyer pas mal de joueurs avec lesquels je me suis très bien entendu, un président hors du commun, hors normes, comme le club, les salariés. Il y avait une osmose particulière. J’aurais signé pour jouer toute ma carrière à Montpellier parce qu’on s’attache à ce club, n’importe quel joueur vous le dirait. Mais c’était le moment pour moi et pour le club de passer à autre chose. Je n’ai pas fait le forcing pour partir, ils ne m’ont pas mis à la porte, c’était des discussions très intelligentes. Toutes les parties y trouvaient leur compte. Je ne voulais pas faire la saison de trop et partir sur une bonne note. Mais je reviendrai avec plaisir, je suis attaché à ce club. » A noter que Mollet fêtera sa 200ème apparition en L1 face à Montpellier. Vraiment un match spécial pour lui...

