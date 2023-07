FC Nantes - Mercato : une nouvelle signature annoncée ce mardi !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Marcus Coco sera un joueur du FC Nantes la saison prochaine. Ce lundi, L’Équipe confirme que tout est en place pour la prolongation du milieu de terrain de 27 ans. Arrivé en fin de contrat avec les Canaris le 30 juin, l’intéressé signera demain mardi une prolongation de trois années supplémentaires.

Aristouy l'a relancé

Débarqué à l'été 2019 sur les bords de l'Erdre, l'ex-Guingampais compte 83 matches de L1 avec les Canaris, dont 26 (pour 1 but) la saison dernière. Pierre Aristouy l’a relancé en fin de saison avec un certain succès et semble donc compter sur lui à l’avenir, ce que la sphère nantaise a du mal à comprendre.

