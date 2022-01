FC Nantes – Mercato : Watford vire Claudio Ranieri

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Trois mois après son arrivée, l'entraîneur italien Claudio Ranieri (70 ans) a été démis de ses fonctions par les dirigeants de Watford ce lundi, selon The Athletic UK.

L'ancien coach du FC Nantes avait plutôt bien débuté, avec notamment une large victoire contre Manchester United (4-1) en novembre. Mais depuis, le club londonien n'a pris qu'un seul point, lors du match nul (1-1) contre Newcastle le 15 janvier...

Watford have sacked head coach Claudio Ranieri after just over three months in charge.



More from @AdamLeventhal https://t.co/8z5dLiHlAK