FC Nantes, MHSC, FC Metz : les Canaris n'y arrivent pas, Metz et Brest s'imposent

Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le duel était attendu. Et notamment pour le FC Nantes qui restait sur trois défaites consécutives en Ligue 1 face à une formation du HAC pas facile à bouger en terrain adverse et qui restait, en L1, sur une victoire et trois matches nuls.

Même à 11 contre 10...

En dépit de quelques situations favorables en première période (frappe contrée de Chirivella et tête non cadrée de Sissoko), les Canaris ne parvenaient pas à sérieusement inquiéter le gardien Havrais, Arthur Desmas. Au retour des vestiaires, la Beaujoire exultait sur le but de Ganago (57e), bien lancé en profondeur par Sissoko, avant que le but ne soit refusé pour hors-jeu et que l'attaquant nantais se blesse.

Un coup de théâtre intervenait à la 69e minute lorsque la recrue havraise, André Ayew, quatre petites minutes seulement après son entrée en jeu, était expulsé pour s'être essuyé les crampons sur le tibia de Cömert. Mais les hommes d'Aristouy, malgré une belle reprise de Moutoussamy à la 78e minute, et une volée de Comërt magnifiquement détournée par Desmas (89e) ne profitaient pas de cette supériorité numérique. Un résultat forcément décevant pour les Nantais qui demeurent dans le ventre mou du classement (10e).

Dans les autres rencontres disputées depuis 15 heures, le FC Lorient, qui recevait le FC Metz, menait à la pause sur le score de 2-1 avec des buts inscrits pas Faivre (8e) et Kroupi (22e). Le FC Metz, qui avait ouvert le score dès la première minute (Sabaly), égalisait par Traoré à la 64e minute et prenait même l'avantage sur un pénalty transformé par Jallow à la 83e minute. Victoire, donc, du FC Metz sur la pelouse de Lorient (3-2).

De son côté, le MHSC, qui accueillait le Stade Brestois pensait avoir fait le plus dur en revenant au score par Savanier (51e), sur pénalty, au retour des vestiaires après un csc de Esteve. Mais Pereira Lage redonnait l'avantage aux Bretons à la 64e minute et Doumbia (93e) confirmait le succès du SB29. Victoire des Brestois à Montpellier, 3-1.

