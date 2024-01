FC Nantes : Mollet a identifié les coupables après Clermont !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes commence à inquiéter. Malgré l’éclaircie à Pau en Coupe de France, les Canaris ont mal démarré l’année en championnat en s’inclinant hier à domicile contre Clermont (1-2). Après Jocelyn Gourvennec, Florent Mollet (32 ans) est monté au créneau.

« C’est un match qu’on doit gagner, mais malheureusement on le perd. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, a-t-il pesté en conférence de presse. On ne peut pas toujours trouver des excuses chez l’arbitre, on doit aussi se remettre en question. Ce match, si on le joue dix fois on le gagne neuf fois. Malheureusement, on a perdu. Il faut tirer les leçons car on est sur une quatrième défaite de suite. Je suis en colère. eMoi, notamment, j’ai eu du déchet, il y en a une ou deux où je dois faire mieux. J’en suis conscient. Au moins je suis au bon endroit pratiquement tout le temps donc c’est à moi de régler ça individuellement. On a recruté aussi des joueurs qui peuvent nous apporter ça, marquer des buts. »

« Défensivement, ce n’est plus possible »

Au-delà de son cas personnel, l’ancien joueur du Montpellier HSC n’a pas hésité à remettre en question le rendement de ses défenseurs. « Défensivement, ce n’est plus possible, a-t-il tonné. Les onze qu’on est sur le terrain, il faut qu’on défende beaucoup mieux, à l’image de Nice sur la première partie de saison. Quand vous prenez peu de buts vous avez beaucoup plus de chances de gagner des matches. Si on en prend un ou deux à chaque match, il faut en mettre trois pour gagner et ça devient compliqué. Il faut déjà rectifier ça, encaisser moins de buts, c’est la base. Et ça commence par nous, les joueurs offensifs. On est dans un super club, avec un public extraordinaire, un stade extraordinaire. Il ne faut pas passer à travers une saison qui peut être belle. On doit prendre nos responsabilités, que chacun fasse son mea culpa. Du gardien jusqu’à l’avant-centre. Moi qui aime le football, qui aime le club, je suis en colère, frustré. La pilule est difficile à avaler. »

Podcast Men's Up Life