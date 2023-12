FC Nantes : Mollet voit l'OL comme un tournant dans la saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Battu à Paris (1-2) et par Brest (0-2), le FC Nantes se déplace à Lyon ce soir. Il est actuellement 11e, à huit points de la zone européenne et à cinq longueurs de la zone rouge, dans laquelle barbote l'OL. Pour Florent Mollet, ce match au Groupama Stadium est clairement un tournant. Si les Canaris l'emportent, ils pourront envisage de se mêler à la lutte pour l'Europe. Mais s'ils perdent, ils devront se concentrer sur la lutte pour le maintien.

"C'est un match très, très important"

"C'est un match très, très important. On voit que l'étau se resserre et qu'en haut, certaines équipes creusent l'écart. On voit aussi qu'il y a pas mal d'équipes ensemble. Lyon a connu un début de saison compliqué mais on s'aperçoit qu'il sont près de nous. Forcément que ce match s'annonce très important mais on veut aller faire un résultat là-bas. On y va pour gagner et il faudra mettre les ingrédients. Je pense qu'il y a des possibilités malgré leur regain de forme. Lyon a un effectif de qualité et il n'y a rien d'anormal à leur meilleure forme du moment justement. Ils vont attaquer ce match avec l'envie de nous "tordre". À nous de prendre le match par le bon bout et de le jouer comme il faut pour aller cherche un succès juste avant la trêve."

