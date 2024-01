FC Nantes : Moses Simon annonce le retour imminent de Castelletto !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les 8es de finale de la CAN seront marquées par de belles affichages. On pense notamment à l'opposition entre le tenant du titre, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, le pays hôte, véritable miraculé. Mais aussi au match entre le Nigeria et le Cameroun.

ça chambre avant le match de demain

La rencontre aura lieu samedi au stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan, à 21h. Et selon Moses Simon, aucun doute : les Super Eagles vont sortir les Lions Indomptables. « J’ai parlé avec Jean-Charles Castelletto du match. Un de nous deux rentrera à Nantes. Mais c’est lui qui rentrera» , a glissé l'ailier nantais, en chambrant son coéquipier. Sympa!

Moses Simon lance les hostilités avant le choc Nigéria 🇳🇬 ⚡️ 🇨🇲 Cameroun :



