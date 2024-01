FC Nantes : Mostafa Mohamed a rejoint une légende de l’ASSE

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Dimanche soir, Mostafa Mohamed est rentré dans l’histoire de la CAN et rejoint une légende de l’ASSE. L’Egyptien sera de retour à Nantes dans les prochains jours, la nation des Pharaons s’étant fait sortir en 8ème de finale face à la République démocratique du Congo. Malgré cela, l'attaquant des Canaris a performé en inscrivant un but à tous les matchs auxquels il a participé.

Mohamed rejoint Milla

Mohamed a égalé la performance de Roger Milla avec le Cameroun en 1986. Celui qui évoluait alors avec Saint-Etienne était devenu le premier joueur d’un club français à marquer un but sur 4 matchs consécutifs à la CAN. Désormais Mohamed l’a rejoint, puisqu’il a marqué contre chaque équipe qu’il a affrontée en Côte-d’Ivoire (Cap-Vert, Ghana, Mozambique, RD Congo).

🇪🇬 Mostafa Mohamed (FC Nantes) devient le 2e joueur en contrat avec un club français 🇫🇷 à marquer lors de 4 matchs consécutifs en Coupe d'Afrique des Nations après Roger Milla 🇨🇲 en 1986 (AS Saint-Etienne). #EGYRDC #CAN2023 — Stats Foot (@Statsdufoot) January 28, 2024

