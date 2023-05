FC Nantes : Mostafa Mohamed brise le silence après la polémique homophobe à Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le week-end consacré à la lutte contre l’homophobie a tourné court sur les pelouses de Ligue 1. L’affaire Mostafa Mohamed a notamment gangréné les bonnes dispositions de la Ligue sur un sujet toujours aussi brûlant. Pour faire simple, L’Équipe fait savoir que l’attaquant du FC Nantes voulait jouer à Toulouse (0-0). Mais la journée de lutte contre l’homophobie et les discriminations dans le football a réveillé des pressions déjà subies par sa famille il y a quelques semaines, lorsqu’il avait choisi de rompre le jeûne le jour des rencontres pour pouvoir continuer à prendre part aux rencontres. « On a discuté toute la journée, il était très tiraillé par l’envie de jouer et d’autres problématiques plus lointaines qu’il avait déjà plus ou moins rencontrées pendant la période du ramadan, a expliqué son coach Pierre Aristouy en conférence de presse. Je l’ai annoncé de la plus simple des manières aux joueurs, je leur ai dit que Mostafa avait décidé de ne pas jouer. Que c’était une contrariété, pas un problème. »

« Je respecte toutes les différences »

L’attaquant égyptien a décidé de briser le silence peu après minuit. « Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes. Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position, a-t-il clarifié sur Twitter. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect. »

Pour résumer Mostafa Mohamed (FC Nantes, 25 ans) a tenté de justifier son absence de dimanche à Toulouse, sur les réseaux sociaux. L'attaquant égyptien n'avait simplement pas la tête ni la foi pour jouer au football suite à d'autres couacs.

