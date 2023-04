FC Nantes : Mostafa Mohamed joker de luxe, Kombouaré en sourit

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Questionné sur son buteur égyptien et son rôle de « Super sub », Antoine Kombouaré a fait dans l'humour au moment d'évoquer l'entrée de Mostafa Mohamed : « Des fois j'aime bien le voir sur le banc et quand il rentre, il est efficace. Contre Lyon, je le fais jouer titulaire et il marque pas. Donc j'ai eu raison ».

Kombouaré veut voir Mohamed mettre ses « états d'âme » de côté

Passé cette boutade, le coach nantais a repris son sérieux, assurant qu'il n'allait pas cantonner Mostafa Mohamed à cette étiquette d'ici à la fin de la saison et lui demandant de conserver le même état d'esprit à chaque match : « J'adore mes joueurs et j'ai confiance en eux. Il m'arrive de faire des choix. Ce qui m'importe, c'est que les joueurs soient impliqués tout le temps. Les états d'âme et les déceptions, qu'ils les mettent de côté car j'ai besoin de tout le monde pour aller chercher le maintien ».

Du côté du public de la Beaujoire, le choix est fait puisque Mostafa Mohamed est adulé alors qu'Andy Delort, qui a la confiance de son entraîneur, récolte de son côté les sifflets à chacune de ses sorties...