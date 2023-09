FC Nantes : nouvelle action coup de poing des supporters, Kita a pris cher !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La trêve porte mal son nom au FC Nantes. Trois jours après les incidents survenus à la Beaujoire contre l’OM (1-1), les tensions entre les supporters et la direction sont toujours aussi vives. Hier soir, une centaine de fans se sont ainsi rassemblés devant l'hôtel Radisson Blu, à l'occasion de la soirée partenaires du club. Avec eux, une grande affiche de sortie et un message clair : « partenaires du FC Nantes ou de sa direction ? À vous de le clarifier ».

« On veut montrer tout l'aspect extra-sportif »

Selon France Bleu Loire Océan, s'ensuivront également quelques chants hostiles à l'encontre de Waldemar Kita et de David Amaré, le nouveau directeur sécurité-sûreté du club, un homme ciblé par de nombreuses critiques ces derniers jours. Des tracts ont même été distribués devant l'entrée de l'hôtel aux partenaires du FC Nantes, avec des code-barres ramenant vers des articles de presse ! Tous les sujets y passent. « On veut montrer tout l'aspect extra-sportif, l'atmosphère néfaste qui règne depuis longtemps autour du club », juge Thierry Tissot, président du groupe de supporters Activ Nantes. On notera enfin que la fin du rassemblement s’est déroulée dans le calme.

Ambiance pour la soirée partenaires du @FCNantes 🔰 une centaine de supporters se sont rassemblés devant le Radisson pour dénoncer la direction du club #FCNantes pic.twitter.com/rfpF6jNsFO — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) September 4, 2023

