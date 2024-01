FC Nantes, OGC Nice : après la terrible frayeur, Andy Delort rassure

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les images n'étaient guère rassurantes, hier, lorsque l'attaquant Andy Delort, victime d'un malaise lors de la finale de la Coupe des Etoiles au Qatar, s'est écroulé au sol. Heureusement, plus de peur que de mal pour l'ancien attaquant du FC Nantes, de l'OGC Nice ou de Montpellier.

Viva l'Algérie

Sur sur compte Instagram, ils a ainsi fait passer un message : "Merci à tous pour vos messages, tout est rentré dans l’ordre" et a montré une vidéo de lui avec ses partenaires après le coup de sifflet final et la victoire de son équipe d'Umm Salal. Il a également adressé un message à la sélection algérienne avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations.

"J’espère qu’ils vont aller au bout avec le plus de victoires possibles pour rendre fier le peuple algérien. Ca va être une belle compétition, une dure compétition, mais ils ont armés pour, j'espère qu'ils vont nous rendre fier le plus possible. C'est sûr que j'aurais aimé être avec eux mais je vais les soutenir toute la compétition. Viva l'Algérie."

