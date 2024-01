FC Nantes : Kadewere savoure son doublé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Tino Kadewere connaît des débuts rêvés au FC Nantes. Le Zimbabwéen a planté un doublé vendredi en Coupe de France lors du déplacement à Pau (1-4). Entré à la mi-temps, l’attaquant prêté par Lyon a terminé le match avec deux buts, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 24 janvier 2021 et un derby contre Saint-Etienne avec l’OL. L’ancien Lyonnais a déjà marqué autant de buts avec le FC Nantes qu’avec les Gones ces deux dernières années et demie. Une prestation appréciée de ses coéquipiers et de son entraîneur.

Sissoko l'a félicité

"C’étaient mes premières 45 minutes depuis longtemps, je suis vraiment content. J’étais tranquille sur le terrain, a confié l'attaquant. C'est bien pour ma confiance car cela faisait longtemps que je n’avais pas marqué. Je suis très heureux d’être là. J’ai réussi à aider l’équipe pour gagner un match, c’est très important. "C’est un jour magnifique pour lui”, s'est quant à lui réjoui Moussa Sissoko. Vraiment des débuts rêvés pour Kadewere, le jour de son anniversaire!

