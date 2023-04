FC Nantes - OL : les mots forts de Kombouaré pour ses joueurs, les supporters et le maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes l’a fait ! Tenants du titre, les Canaris se sont qualifiés pour leur deuxième finale de Coupe de France consécutive après avoir pris la mesure de l’OL, hier à la Beaujoire (1-0). Un but de Ludovic Blas a suffi au bonheur de tout le peuple nantais et d’Antoine Kombouaré. « On a été énorme, monstrueux, j'ai vu des champions, des enragés sur le terrain, a savouré le Kanak en conférence de presse. Lyon était plus fort sur le papier. Mais quand on se retrouve à la Beaujoire, qu'on sent cette ferveur... On ne peut pas se louper. Il faut marcher sur l'adversaire et c'est ce qu'on a fait. On a été très fort dans l'impact, on a pressé les adversaires et on les a empêchés de jouer. On y est et on ne l'a pas volé. Bravo et merci au peuple jaune ! »

Kombouaré pense d’abord au maintien

Au-delà du sentiment de fierté qui l’anime, le coach du FC Nantes a tenu à rappeler que la priorité était de se maintenir en Ligue 1 en fin de saison avec un match important contre l’AS Monaco dès dimanche (17h05). « Bravo aux joueurs, bravo au public. Quelle communion ! Pour moi, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Et c'est la meilleure façon de remercier les gens qui m'ont accueilli à Nantes, qui m'ont formé. Je suis un privilégié mais je sais pourquoi je fais ce p.... de métier. Tu souffres beaucoup, souvent tu es viré, mais tu reviens pour vivre ces moments-là. Je suis gâté par la vie, a-t-il ajouté. Maintenant, j'espère que cette qualification va nous donner la confiance et l'énergie pour aller chercher les points du maintien. On reçoit Monaco dimanche et quand tu joues Monaco en fin de saison, tu trembles. »