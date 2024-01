FC Nantes, OM : Mohamed et Ounahi se clashent à la CAN

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Il s'annonce sympa, le prochain OM-Nantes. Depuis la Côte d'Ivoire, où a lieu la Coupe d'Afrique des Nations, le Marseillais Azzedine Ounahi et le Nantes Mostafa Mohamed viennent de s'échanger quelques amabilités qui ne devraient pas rester sans suite. Surtout si leurs deux pays venaient à s'affronter durant la compétition... Tout est parti d'une déclaration d'Ounahi en conférence de presse au sujet du style de jeu très austère des Pharaons : "L’Égypte ne produit pas un grand jeu, mais c’est une équipe qui gère. Tu peux dominer, mais ils peuvent marquer le but du 1-0 sur coup de pied arrêté et après un joueur tombe à droite, puis un autre à gauche...".

"Je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées"

Des propos qui n'ont évidemment pas plu aux Egyptiens. En conférence de presse, Mostafa Mohamed a répondu à Ounahi : "Je n’ai pas suivi ce qu’a dit Azzedine Ounahi. Nous, on a remporté 7 CAN, je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées". Le Maroc n'a remporté l'épreuve qu'une seule fois, en 1976, alors que l'Egypte en est effectivement à sept trophées, en ayant disputé cinq des huit dernières finales...

