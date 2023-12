FC Nantes : Pierre Aristouy prêt à rentrer en guerre contre la direction ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Écarté du banc du FC Nantes le 29 novembre et remplacé par Jocelyn Gourvennec, Pierre Aristouy se retrouve dans une situation compliquée chez les Canaris. Disposant encore d’un an et demi de contrat et non limogé par les Kita, le technicien de 43 ans pourrait trainer le club devant les prud’hommes pour régler son litige selon Presse Océan.

Il a proposé d’intégrer le staff de … Gourvennec

Après avoir demandé un temps de réflexion par rapport à son reclassement, l’ancien coach de la réserve et des U19 n’est pas parvenu à un accord avec sa direction pour rester dans d’autres fonctions ou négocier un départ.

Alors qu’il aurait eu besoin de diriger une équipe pour obtenir son BEPF, Pierre Aristouy était pourtant prêt à reprendre une place dans le staff de l’équipe première. Demande qui lui a été refusée. Si Pierre Aristouy n’a pas souhaité commenter sa situation, la suite devrait se régler par avocats interposés.

INFO PRESSE OCÉAN. L’ex-entraîneur Pierre Aristouy en conflit avec le FC Nantes pour son départ https://t.co/aG8ohchK73 via @presseocean — Presse Océan (@presseocean) December 28, 2023

