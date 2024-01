FC Nantes : Pierre Ménès nomme les trois plus grands rivaux des Canaris pour le maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes est retombé dans ses travers. Malgré une petite éclaircie à Pau en Coupe de France, les Canaris ont encore mordu la poussière à La Beaujoire contre Clermont (1-2) malgré un visage plutôt offensif. Problème, l’efficacité a encore fait défaut aux hommes de Jocelyn Gourvennec et les laisse aux portes de la zone de relégation. Pour Pierre Ménès, le FC Nantes sera donc amené à jouer le maintien jusqu’en fin de saison et ne sera pas tout seul.

Metz, Clermont et Toulouse avec Nantes ?

« Nantes a perdu un match et aussi une belle occasion de retrouver un peu le sourire en se faisant battre à La Beaujoire, a-t-il analysé sur YouTube. On a vu un bon Mollet, c’est d’ailleurs lui qui a égalisé et puis l’expulsion de Benie Traoré a mis cette équipe sur le reculoir pour concéder un but qui plonge Nantes encore un peu plus dans les abîmes. Comme Toulouse et Metz, Nantes et Clermont joueront le maintien jusqu’au bout dans ce championnat. »

Ligue 1, J18 : Brest confirme, Lyon rechute, Paris s'envole



Retour sur les matchs de ce dimanche et les enseignements à en tirer.https://t.co/dqKzt9I5Np via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 14, 2024

