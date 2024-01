FC Nantes : premier coup dur pour Gourvennec à Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les prières de Jocelyn Gourvennec sont restées vaines au sujet de Mostafa Mohamed. Désireux de pouvoir compter sur son attaquant phare dimanche à Reims (15h), dans un match capital pour le maintien en Ligue 1, le coach du FC Nantes n’a pas été entendu. Tenue en échec par le surprenant Cap Vert hier (2-2), l’Égypte a en effet composté son billet pour les 8es de finale de la CAN après deux matches nuls pour son entrée en lice.

Mohamed sur les traces du mythique Hassan

Hier, Mohamed a même été le sauveur des Pharaons dans le temps additionnel avant l’égalisation adverse dans la foulée. Cette qualification a été obtenue sur le gong et bonifiée par l’égalisation du Mozambique dans l’autre match de poule face au Ghana. On notera que l’attaquant du FC Nantes est devenu le premier Égyptien à marquer lors de ses trois premiers matches d’une CAN depuis Hossam Hassan en 2000.

Bon, finalement pas de Mostafa Mohamed face à Reims... #FCNantes https://t.co/Mf2SpczbH7 — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 22, 2024

