FC Nantes : première bonne nouvelle pour Gourvennec avant Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La situation se complique un peu plus chaque semaine pour Jocelyn Gourvennec. Depuis ses débuts victoires contre Nice (1-0), l'entraîneur du FC Nantes a vu son équipe ne prendre qu'un point (contre Reims) sur les six dernières journées. Avec quatre points pour ses sept premiers matches, il fait aussi mal que le très décrié Raymond Domenech. Alors, autant dire que la perspective d'aller dimanche à Toulouse, qui reste sur un joli succès à Reims (3-2), n'incite guère à l'optimisme.

Le FCN invaincu avec Frappart depuis un an et demi

Mais s'il fallait chercher des motifs d'espoir, la désignation de Stéphanie Frappart pour arbitrer la rencontre en serait un. Car même si elle est assez décriée en ce moment, la quadragénaire a officié lors d'une des deux seules victoires nantaises à l'extérieur cette saison (2-1 à Strasbourg lors de la 8e journée). Et en 2022-23, elle n'a dirigé qu'une partie du FCN, lors d'un 0-0 à Troyes. Plus loin, son bilan nantais est plus mitigé (victoire 3-2 contre Lens, défaites 0-1 à Rennes et Troyes en 2021-22 ; succès 2-1 à Lorient, revers 1-2 à Lille et 0-2 à Nice). Mais il n'empêche que depuis un an et demi, elle porte chance à la Maison Jaune. Toujours bon à prendre...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

📄 Communiqué du Club relatif au déplacement des supporters à Toulouse. — FC Nantes (@FCNantes) February 5, 2024

Podcast Men's Up Life