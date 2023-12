FC Nantes, RC Lens : coup dur pour Meupiyou, son Mercato d’hiver bouleversé ?

Revenu d’Indonésie auréolé d’un titre de vice-champion du Monde U17, Bastien Meupiyou connait déjà des lendemains qui déchantent au FC Nantes. En effet, sur le dernier match face à l’Allemagne, le Canari s’est blessé au ménisque. Ce qui l’empêche à s’inclure pleinement dans la concurrence mise en place par Jocelyn Gourvennec.

En conférence de presse, le coach nantais s’est même voulu très pessimiste sur les chances de revoir Meupiyou assez vite avec l’équipe professionnelle : « On doit faire un point avec le médical, peut-être devra-t-il se faire opérer ». Si cette option est privilégiée, cela impliquera plusieurs mois d’absence.

Cette saison, Bastien Meupiyou n’a disputé que neuf petites minutes avec les professionnels avant de se faire exclure contre l’OM (1-1, 3ème journée de Ligue 1) et de ne plus réapparaître avec Pierre Aristouy sur le banc. Récemment, la direction nantaise a ouvert la porte au départ de sa pépite, laquelle refuse de prolonger son contrat qui arrive à échéance à l’été 2025… Si blessure il y a, cela pourrait avoir une influence sur son Mercato d’hiver attendu comme animé avec le RC Lens notamment à l’affût.

