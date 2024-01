FC Nantes - RC Lens : Gourvennec a écrit aux arbitres, les Sang et Or peuvent trembler

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Au FC Nantes, on ne décolère pas face à l’arbitrage subi depuis quelques journées de Ligue 1. Alors que le club a publié un communiqué pour se plaindre de la blessure d’Eray Cömert n’ayant pas occasionné de carton rouge lors du nul à Reims (0-0), Jocelyn Gourvennec a écrit un courrier à la Direction technique de l’arbitrage (DTA) pour se plaindre selon un courrier dévoilé par RMC Sport.

Le courrier de Gourvennec aux arbitres :

« Ce qu'il s'est passé ce week-end à Reims est intolérable. Un joueur qui fait une faute comme ça, quand bien même c'est involontaire, ça ne peut pas rester impuni. Je n'insulte personne, je pense être ferme et pas virulent. Je ne braille pas à tort et à travers. Je ne vois pas pourquoi un défenseur serait sanctionné pour ce type d'action et qu'un attaquant ne serait pas sanctionné sur ce type d'action. Il y a vraiment un trou dans la raquette et il faut le résoudre. C'est l'institution FC Nantes qui prend position et qui demande des comptes à la direction de l'arbitrage parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des décisions incompréhensibles et qu'on nous explique l'inexplicable ».

A Lens, on redoute les nominations « de complaisance »

Décision compensatoire ou simple hasard, du côté du RC Lens, on se plaint déjà de l’arbitrage avant ce match du fait de la nomination par la LFP de Florent Batta comme arbitre principal et Stéphanie Frappart à la VAR. Les Sang et Or n’ont jamais battu le FCN avec l’arbitre marseillais au sifflet et les dernières polémiques vidéo autour du RCL ont eu lieu lorsque Frappart était dans le bus…

