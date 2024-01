FC Nantes : Simon et Mohamed ont aussi eu une mauvaise journée

Si le FC Nantes a connu une mauvaise journée en Ligue 1 avec sa défaite surprise contre Clermont (1-2), les représentants des Jaune et Vert ont également ce dimanche à la CAN.

En même temps que les Canaris à 15 heures, Moses Simon n’est pas spécialement bien rentré dans sa Coupe d’Afrique, le Nigéria ayant manqué de se faire surprendre par la Guinée-Équatoriale (1-1).

De son côté, si Mostafa Mohamed a connu une entame de CAN idéale en marquant dès la deuxième minute pour l’Égypte face au Mozambique, le Pharaon a aussi connu une grosse désillusion évitant sur la défaite dans les derniers instants (2-2) dans ce premier match du groupe B grâce à un penalty de Mohamed Salah. Penalty d'ailleurs provoqué par le Nantais, qui a sauvé son pays de l'humiliation.

En espérant que Jean-Charles Castelletto (Cameroun) et Samuel Moutoussamy (RD Congo) connaîtront de meilleures fortunes…

On ne peut qu'avoir un immense respect pour la performance du Mozambique qui a frôlé sa première victoire de son histoire dans une CAN, d'autant plus face au plus gros palmarès de la compétition ! 👏👏🇲🇿 pic.twitter.com/f91oZbLM8V