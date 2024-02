FC Nantes : Thierry Henry a tranché, il veut deux Nantais pour les JO !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si Thierry Henry n’a pas encore son équipe en tête pour les JO de Paris et l’a encore reconnu récemment, le Champion du Monde 1998 a quand même établi une liste élargie de joueurs qu’il espère appeler sous les drapeaux en juillet-août prochain.

Désireux d’obtenir au plus vite l’accord des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour sécuriser une équipe compétitive, la FFF a envoyé à toutes les équipes concernées une liste de joueurs « sélectionnables ». Du côté du FC Nantes, on sait déjà qui sera potentiellement concerné par les Jeux.

Zézé et … Lafont aux JO ?

En effet, comme le rapporte Ouest-France, le courrier de la Fédération reçu en début de semaine du côté de la Jonelière demande à Nantes de tenir à disposition des Bleuets Nathan Zézé (18 ans) … Et Alban Lafont (25 ans). Le gardien du FCN, né avant le 1er janvier 2001, ferait potentiellement partie des trois joueurs d’expérience autorisés à renforcer l’équipe de France olympique. Rappelons que Kylian Mbappé (PSG) et Antoine Griezmann (Atlético Madrid) ont tous deux faits acte de candidature pour l’un de ces trois tickets.

