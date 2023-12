FC Nantes : un ancien buteur des Canaris marque les esprits en Europe

Ce n’est pas l'ancien nantais, Randal Kolo Muani, qui fait sensation, mais bien Elie Youan. Depuis le début de la saison, celui qui est né à Nantes et qui a quitté le club en 2020 sous forme de prêt à Saint-Gall, a déjà inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 24 matchs avec son club d'Hibernian.

Avec ses performances, l’ancien canari se hisse à la 6ème place au classement des meilleurs buteurs français de la saison dans le monde. En octobre, il a également été sélectionné par L'Équipe pour intégrer le 11 des meilleurs français à l’étranger. Son équipe se classe à la cinquième place du championnat écossais, à deux points de la troisième position.

Two goals in 82 seconds from Elie Youan in the Edinburgh Derby! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/8e7OlXvjhg