FC Nantes : un autre joueur que Lafont chahuté par les supporters après le RC Lens ?

FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes n’y arrive plus cette saison… Encore battu par le RC Lens (0-1) samrdi à la Beaujoire, les Canaris s’enfoncent dans la crise et restent sur cinq défaites lors des six derniers matchs de Ligue 1. Si, après la défaite face à Laval en Coupe de France (0-1), les grilles de la Beaujoire avaient déjà été secoués, la sortie des joueurs s’est faite dans une ambiance crispée après Lens. Sur X, on a ainsi pu voir notamment Alban Lafont sortir en voiture sous quelques remarques déplacées l’invitant à quitter le club.

Des quolibets pour Duverne

Chahuté, le regard noir, le portier international n’était pas loin de dégoupiller. En plein match, les supporters du FC Nantes avaient déjà trouvé leur bouc émissaire : Jean-Kevin Duverne. Après l’avoir crédité d’un médiocre 4 dans ses notations d’après-match, L’Équipe a confirmé que l’ancien Brestois étaient dans le collimateur des fans des Canaris. « Il concentre déjà les quolibets du public, qui lui reproche ses limites techniques », conclut le quotidien sportif.

