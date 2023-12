FC Nantes : un Canari dans le viseur des supporters joue la carte de l'apaisement

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Un petit événement s'est produit lors de Nantes-Brest (0-2) dimanche et on ne parle pas de l'hommage rendu à l'ultra canari assassiné deux semaines plus tôt. Fabien Centonze a rejoué avec le maillot jaune sur les épaules. Blessé puis écarté en raison d'une altercation avec Pierre Aristouy, le latéral droit n'avait pas encore disputé une seule minute au plus haut niveau en cette saison 2023-24. Mais à la 58e minute du match contre le SB29, il a remplacé Jean-Charles Castelletto, malade. Un retour accueilli par... des sifflets nourris de la Beaujoire.

"Je comprends les supporters, ils ont une version"

Interrogé après coup par Ouest-France sur cette réaction épidermique du public, l'ancien Lensois a joué la carte de l'apaisement : "C’est le football, c’est comme ça, il ne faut pas s’attarder sur ça. Je suis bien et je n’ai pas envie de revenir sur ça. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, je recommence à peine à jouer. Je n’ai pas envie de me polluer le cerveau à reparler de ces choses qui n’ont pas été très bonnes, que ce soit pour le club, pour moi, ou pour le coach. Je comprends les supporters, ils ont une version. Moi, honnêtement, je n’ai pas envie de reparler de ça".

📺 Pedro et Quentin réagissent après cette défaite contre Brest. pic.twitter.com/lDm0Et5Myi — FC Nantes (@FCNantes) December 17, 2023

