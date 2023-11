FC Nantes : un Canari fait une demande à ses dirigeants et se paie Galtier !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Doublure d’Alban Lafont au FC Nantes, Rémy Descamps a accordé un entretien à So Foot… pour y parler d’écologie alors qu’il lance Doxa, une marque de vêtements « éthiques » lancée avec deux de ses anciens amis du centre de formation du Clermont Foot.

« Ça n’est pas évident, en tant que footballeur, d’avoir une conscience écologique, parce que tous nos déplacements sont orchestrés par le club. On prend l’avion un week-end sur deux, quand on joue à l’extérieur. Parfois, je ne me sens pas à ma place pour parler d’écologie. On n’a pas l’étiquette d’écolo, au contraire. Ça fait partie de mon cheminement, d’essayer de montrer la bonne voie », a glissé le portier de 27 ans, qui s’est rapproché d’une association sur Nantes il y a deux ans.

Descamps veut en finir avec l'avion au FC Nantes

Rémy Descamps ne s’en cache pas : il aimerait que le FC Nantes change ses habitudes concernant les déplacements. « La saison dernière, je pense qu’on a pris une fois le train. Après, pour les déplacements plus courts, on prend le car : Rennes, Lorient, Brest, Bordeaux, Angers… Quand on va à Paris, prendre l’avion c’est un peu n’importe quoi (…) Ça fait quinze ans qu’on prend l’avion, certains ne voient pas pourquoi on devrait changer ça, alors que la question écologique devrait faire partie de l’équation. J’adorerais que Nantes soit précurseur sur cette question. Ça ne ferait de mal à personne, et ça ne changerait pas grand-chose à notre routine de footballeur ».

D’ailleurs, le portier des Canaris n’a pas aimé la polémique du « char à voile » l’an passé et la légèreté avec laquelle Christophe Galtier a abordé la question : « Ça m’a choqué de voir que la réflexion n’était même pas prise en compte. Je peux comprendre que pour le PSG, prendre le train est injouable, au niveau de la sécurité. Mais répondre à cette question de cette manière, ça montre que la question écologique ne rentre pas dans l’équation. Comme si ça ne les concernait pas, alors que ça concerne tout le monde ».

